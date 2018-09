ALERTE ! Danger sur la desserte Dakar/Gorée

La desserte de l’île de Gorée, située à 2,5 km au large de Dakar, est assurée par les chaloupes Coumba Castel, (350 places), Augustin Elimane Ly (150 places), Beer... dont la gestion et l’exploitation sont confiées à la Direction du Port autonome de Dakar à travers la Liaison Maritime Dakar-Gorée (LMDG).



Normalement, le trajet dure 20 mn. Malheureusement, les radars fureteurs de de dakarposte qui ont fait un tour à l'île mythique ont remarqué qu'aucun passager à bord de la chaloupe ne porte de gilet. Or, c'est connu, qu'il soit gonflable ou en mousse, le gilet de sauvetage assure la sécurité et lors d'une sortie en mer, aussi paisible soit-elle, il est impératif de porter un gilet en permanence.



Les croisières - à l'image de la desserte Dakar/Gorée- peuvent être agréables quand la météo est clémente, mais un voyage en mer tranquille peut rapidement se transformer en cauchemar quand une tempête frappe et qu’elle malmène le navire.





Loin de jouer les Cassandre, mais imaginons des vents de plus de 50 nœuds qui secouent les navires en mer. Les dommages qui en résultent n'en demeurent pas moins des blessures à bord pour ne pas dire l'irréparable.



A bon entendeur!