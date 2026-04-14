APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE : ASSANE NDIR (FSE) RASSURE, « AUCUNE PÉNURIE DE CARBURANT À L’HORIZON »

Le Sénégal devrait être à l’abri de toute tension sur l’approvisionnement en carburant dans les prochains mois. C’est en tout cas l’assurance donnée par l’administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l’énergie (FSE), Assane Ndir, qui se veut catégorique sur la question.



Invité de l’émission RFM Matin ce mardi, le responsable a tenu à dissiper les inquiétudes, aussi bien du côté des ménages que des acteurs économiques. « Il n’y aura pas de pénurie », a-t-il affirmé, insistant sur les mesures anticipatives déjà mises en œuvre dans le circuit d’approvisionnement.



Selon lui, la Société africaine de raffinage (SAR) a pris les dispositions nécessaires pour garantir une disponibilité continue des produits pétroliers sur le marché national. Une stratégie qui s’appuie notamment sur la constitution de stocks jugés suffisants pour faire face à la demande.



Au-delà du carburant destiné aux usagers, les autorités énergétiques ont également sécurisé l’alimentation des centrales électriques. Des réserves conséquentes de fuel ont été constituées pour la Senelec, afin d’assurer la stabilité de la production d’électricité sur l’ensemble du territoire.



Dans un contexte international souvent marqué par la volatilité des prix et des tensions sur les chaînes d’approvisionnement, cette sortie du FSE s’inscrit dans une logique de communication proactive. L’objectif est clair : prévenir toute psychose liée à une éventuelle rupture et maintenir la confiance dans le dispositif énergétique national.



Par cette prise de parole, Assane Ndir, également acteur politique engagé, envoie un signal fort : le Sénégal entend maîtriser ses équilibres énergétiques et garantir la continuité du service, tant en matière de distribution de carburant que de fourniture d’électricité.

































Rts