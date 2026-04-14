«HELICOPTERE» ARTISANAL DE TAMBACOUNDA : comment le maçon Mamadou Sow a trompé son monde

Dépêchés sur les lieux, les inspecteurs de l'Armée de l'Air dénoncent un....cirque. Des experts de Renault et de l'Aviation ont failli débarquer à Dakar.



Un maçon sénégalais de 57 ans, Mamadou Sow, a prétendu avoir construit et fait voler un hélicoptère artisanal à Tambacounda, suscitant un fort engouement médiatique au Sénégal et à l’international. Il se présentait comme un ingénieur autodidacte ayant réalisé cet exploit avec des moyens rudimentaires.



Cependant, l’enquête révèle qu’il s’agit en réalité d’une supercherie : l’engin n’est qu’une maquette motorisée incapable de voler, se contentant de vibrer au sol. Les images montrant un hélicoptère en vol provenaient d’un appareil réel fabriqué en Hongrie, intégrées par montage vidéo pour tromper le public.



Des experts de l’Armée de l’air sénégalaise ont confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un véritable hélicoptère, soulignant l’absence de systèmes essentiels comme l’hydraulique. L’affaire, relayée par certains médias, a néanmoins trompé de nombreux observateurs, allant jusqu’à attirer l’attention d’experts étrangers.



En résumé, ce prétendu exploit est une mise en scène médiatique et une arnaque qui a réussi à berner une partie du public et des institutions.



































































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