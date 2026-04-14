Trump présenté en Jésus: face aux accusations de «blasphème», le président américain retire l'image

Donald Trump a finalement un peu reculé. Ce lundi 13 avril, le président américain a supprimé une image le représentant tel Jésus sur son réseau Truth Social, face à l'indignation de la droite religieuse américaine, assurant qu'il s'agissait en fait de lui en médecin.



« Ce n'était pas une représentation. C'était moi. Je l'ai bien publiée, et je pensais que c'était moi. [...] C'est censé être moi en tant que médecin, soignant les gens. Et je soigne les gens. Je les soigne beaucoup », a-t-il commenté.



L'image montre Donald Trump drapé d'une toge rouge et blanche avec un halo de lumière dans les mains et posant une paume sur le front d'un homme alité, entouré de personnes qui le regardent.



S'inspirant des codes de la peinture chrétienne, la scène comprend des attributs patriotiques américains comme des aigles, la bannière étoilée, un soldat en uniforme, un avion de combat ou la statue de la Liberté.







Fronde de la droite religieuse



Mais l'image n'a pas été du goût de plusieurs figures de la droite chrétienne, qui ont rapidement dénoncé une représentation « blasphématoire ».

« C'est plus qu'un blasphème. C'est un esprit antéchrist, s'est indignée sur X l'ex-élue trumpiste Marjorie Taylor Greene, en rupture avec le président. Trump s'en est pris au pape, parce que ce dernier s'oppose, à juste titre, à la guerre menée par Trump en Iran. Puis, il a publié une photo de lui-même comme s'il prenait la place de Jésus », a-t-elle poursuivi.







« J'ignore si le président pensait faire de l'humour, s'il est sous l'influence de substances ou quelle autre explication il pourrait donner à cet outrageux blasphème. Il doit retirer ce message immédiatement », a également déclaré sur X Megan Basham, écrivaine et podcasteuse conservatrice, habituellement proche de Donald Trump.







« Il est le diable en personne »



Même son de cloche du côté des fidèles. « Je trouve ça très préoccupant. Le pape est guidé par les Évangiles, pas la politique. Bien que Donald Trump affirme être proche de nos valeurs, il n’est pas chrétien du tout vu la façon dont il gère tout ça », regrette Vincenzo, la cinquantaine, interrogé par notre correspondant Gwendal Lavina, aux abords de l'église Sainte-Thérèse-d’Avila à Brooklyn.





George, qui habite juste en face de l’église et va à la messe tous les dimanches, a un avis plus tranché encore : « Il est le diable en personne. Quoi dire d’autre ? C’est aux élus au Congrès, au Sénat de lui répondre. C’est honteux qu’avec tout ce qu’il dit, il ait pu revenir au pouvoir. »



« C’est de l’insolence de sa part : la religion devrait être respectée, estime pour sa part une autre fidèle. Bien sûr que le pape a le droit d’en appeler aux dirigeants qui assassinent des enfants, des femmes, des hommes pour qu’ils respectent l’humanité. »





Risques sur sa base électorale



Trump a déjà utilisé des images religieuses dans ses publications : en mai, il avait publié sur sa plate-forme un portrait de lui en tenue papale généré par l'intelligence artificielle, après avoir dit qu'il « aimerait être pape ».



Selon Matthew Taylor, chercheur à l'université Georgetown et spécialiste du nationalisme chrétien, interrogé par l'AFP, Donald Trump a embrassé la rhétorique religieuse avec encore plus de ferveur après sa tentative d'assassinat en juillet 2024.



« De nombreux sympathisants de droite s'opposaient déjà à la guerre en Iran, et un fossé se creusait au sein de sa base catholique, mais les dénonciations du pape Léon risquent d'éroder encore davantage cette base », tout comme la publication de cette image jugée blasphématoire, estime l'expert. Un constat que relativisent toutefois d'autres spécialistes.





















Rfi