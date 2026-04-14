Police : un agent de la Brigade de Recherches de Touba tué dans un accident à l’entrée de la ville

La police nationale est en deuil. L’agent O. NDIAYE, de la Brigade de Recherches (BR) du commissariat spécial de Touba, a perdu la vie ce mardi dans un tragique accident de la circulation, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre son poste.



Le drame s’est produit sur l’axe menant à la cité religieuse. Selon Seneweb, le policier avait quitté son domicile familial situé à Rufisque pour regagner son unité à Touba.





C’est à seulement quelques kilomètres de l’entrée de la ville sainte que le destin a basculé. Au volant de sa Peugeot 406, O. NDIAYE aurait, pour une raison encore indéterminée, perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a alors percuté de plein fouet le terre-plein central, un choc d’une violence extrême qui a laissé l’agent inconscient sur le coup.



Malgré l’intervention des secours et des passants, l’agent n’a pas survécu à ses blessures. Son corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, où ses collègues et proches ont commencé à affluer, plongés dans la consternation.







































Walf