APRÈS FARBA NGOM : DEUX DE SES FRÈRES ET LE FILS DE MACKY DANS LE VISEUR DU PJF

Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt, ce jeudi 27 février. Le maire des Agnams est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux dans le cadre de l’instruction de l’affaire des transactions douteuses d’un montant de 125 milliards de francs CFA relevées dans un rapport de la Centif.



Le député déchu de son immunité pourrait être rejoint en prison par deux de ses frères, I. et B. Ngom, également cités dans l’affaire. Source A, qui donne l’information, ne précise pas les charges retenues contre ces derniers ni la date de leur convocation au Pool judiciaire financier (PJF), qui diligente le dossier. Mais une chose est sure : si le juge du premier cabinet du PJF suit le réquisitoire du procureur, I. et B. Ngom rejoindront leur frère en prison.



Au total, dix personnes et X sont concernés par cette affaire. Amadou Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall, est dans le lot. Le parquet a requis le mandat de dépôt pour tout le monde, sauf l’ancien directeur général de la Couverture maladie universelle (CMU) Mamadou Daff, visé pour 35 millions de francs CFA





















