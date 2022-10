ARMÉES- La fin des nominations ?

Les derniers mouvements intervenus au sein de la ‘’Grande muette’’ ont intrigué plus d’un. Surtout à cause de leur soudaineté, beaucoup de longues oreilles n’ayant pas pu capter les ondes qui venaient du palais de la République.



Mais n’y a-t-il pas d’autres nominations à venir ? Mystère et boule de gomme. En tout cas, pour ce qu’on en sait, il y avait d’autres perspectives en cours. Le président a-t-il appuyé sur le frein pour faire dans la demi-mesure ? Allez savoir.



La nomination des généraux aux postes stratégiques de chef d’État-major particulier du président, précisément du général de division Mbaye Cissé, de chef d’État-major de l’armée de terre du général de brigade Souleymane Kandé, de l’inspecteur général des forces armées (général Philippe Dia), du directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (général Jean Diémé), du contre-amiral, etc., a, en tout cas, créé beaucoup de bruits au sein de la ‘’Grande muette’’.



Mais globalement, ces mesures ont été bien accueillies, car les personnes nommées jouissent d’une grande crédibilité au sein des forces armées nationales. La suite reste à venir…



























Enquête Quotidien