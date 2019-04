(AUDIO) PRÉPARATION CAN 2019 : LES LIONS VONT EFFECTUER LEUR STAGE EN ESPAGNE

Pour les dirigeants du football sénégalais, la Can 2019 a déjà démarré. A moins de 70 jours de la phase finale de la prestigieuse compétition, l’on en sait déjà un peu sur le programme de préparation de l’équipe nationale du Sénégal.



Selon le président de la fédération, Me Augustin Senghor, la Tanière établira ses quartiers en Espagne, pour un stage de préparation de quelques jours avant le début du tournoi. Accroché au Caire, par l’envoyé spécial du groupe EMEDIA, juste après le tirage au sort qui a placé le Sénégal dans le groupe C, en compagnie de l’Algérie, la Tanzanie et le Kenya, le président de la FSF a révélé qu’Aliou Cissé et ses protégés vont se préparer en Espagne. « D’ici quelques jours, tout sera ficelé », a dit Me Senghor, à propos du programme de préparation des "Lions".