AVEC MACKY, LES VERTUS TOMBÉES DANS L’OUBLI

Le Sénégal tourne enfin une page. Une page marquée par une gouvernance où les vertus essentielles—justice, transparence, intégrité—avaient sombré dans l’oubli. Sous Macky Sall, le pouvoir s’était éloigné du peuple, l’éthique de l’État s’était effacée devant l’arrogance et l’opportunisme. Loin d’incarner l’espoir d’une nation en quête de progrès, il a consacré l’ère du népotisme, de la répression et du mépris des aspirations populaires.



Trop longtemps, les promesses se sont envolées au gré des intérêts d’une élite coupée des réalités. Trop longtemps, les institutions ont été instrumentalisées, la démocratie mise à l’épreuve par des manœuvres douteuses, la justice transformée en arme politique. Pendant ce temps, le peuple souffrait, muselé, méprisé, témoin impuissant d’une gouvernance qui servait davantage un clan qu’une nation.



Mais cette époque appartient désormais au passé. Une nouvelle ère s’ouvre, porteuse d’espoir et de renouveau. Le Sénégal refuse d’être enfermé dans l’ombre d’un régime qui a étouffé les aspirations démocratiques. Il aspire à la restauration des principes qui ont fait sa grandeur : la justice pour tous, la méritocratie, l’État au service du peuple et non au service d’intérêts particuliers.



Les vertus avaient sombré sous Macky, mais elles ne sont pas mortes. Elles reviennent, portées par une jeunesse déterminée, par un peuple qui refuse l’oubli et l’injustice. L’heure est venue de reconstruire, d’assainir, de replacer l’intérêt général au cœur de la gouvernance.



Le Sénégal tourne la page. Et cette fois, il écrira son avenir avec des principes retrouvés.











Mamadou Guèye