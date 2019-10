Abdou MBOW : « Cela Fait Sept Ans Que Nous Sommes Au Pouvoir, Mais Nous Ne Sommes Toujours Pas Organisés »

Présent à la deuxième édition de l’Ecole du Parti de la construction et de la solidarité (PCS/Jengu Tabax), le porte-parole adjoint du parti de Macky SALL a confessé que l’absence de structuration de l’APR est un problème sans solution.



« Cela fait sept ans que nous sommes au pouvoir, mais nous ne sommes toujours pas organisés. C’est un problème et nous le savons. Nous y réfléchissons, mais nous n’avons pas encore trouvé de solutions. Il faut que les hommes politiques du Sénégal écrivent sur les orientations politiques, les expériences. Sinon, nous allons continuer à lire les autres penseurs en politique. Il faut que ces barrières sautent. En 2000, j’ai voté pour Me WADE et beaucoup de jeunes, aussi. Mais personne ne peut dire pourquoi et les raisons. Tout ce qu’on savait, c’est que les autres avait duré au pouvoir et il était temps qu’ils partent », a martelé le vice-président de l’Assemblée nationale.



Poursuivant, Abdou MBOW pose le doigt sur l’un des principaux problèmes de la politique : le suivisme absolu. «Vous devez toujours défendre les positions de votre leader. Si vous avez quelque chose à lui dire, attendez d’être en privé. Là, vous lui dites vos vérités. Mais en public, vous devez toujours défendre ses positions. Un porte-parole de l’APR n’a pas à se soucier de son image, il doit juste rapporter la position de son parti », indique-t-il.















