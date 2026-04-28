Abdou MBOW dénonce un « texte taillé sur mesure » et accuse Diomaye de « complicité de forfaiture électorale »

Lors de l’examen de la proposition de loi modifiant le Code électoral, le député Abdou MBOW a vivement critiqué la méthode imposée par la majorité et la posture du gouvernement. S’adressant au ministre et à ses collègues, il a d’abord évoqué la posture du Premier ministre, Ousmane SONKO, qui selon lui, utilise à sa guise les parlementaires issus de son parti pour assouvir ses désirs.



Selon lui, cette réforme est une rupture avec les pratiques antérieures, car explique-t-il, « Jamais dans l’histoire politique du Sénégal une modification du Code électoral n’a été précédée d’un dialogue et de la recherche d’un consensus. Vous avez rompu tout ce que vos devanciers ont réussi en matière de processus électoral inclusif en imposant votre majorité pour adopter ce texte taillé sur mesure pour permettre à votre guide d’être candidat en 2029. Les Sénégalais vous jugeront ».





« Depuis sa nomination comme ministre, Ousmane SONKO est à la tête d’un record historique. Voilà aujourd’hui vous, députés, vous lui offrez sur un plateau ce record historique à rechercher, mais malheureusement vous le faites dans le très mauvais sens », déclare-t-il estimant que « les réformes qui ont été présentées de l’autre côté sur les institutions sont des réformes qui nous rappellent la tradition des conférences nationales, cours constitutionnelles, bulletin unique, CENI. Ça, c’est le fait des pays qui ont eu des coups d’État où il y a des conférences nationales pour sortir de ces situations. Le Sénégal n’a jamais connu ça ».



Le député a ensuite critiqué le chef de l’État qui de son côté n’a pas osé dire non aux dérives de son chef de gouvernement.



« Au même moment où on nous soumet au forceps cette proposition de loi taillée sur mesure, de l’autre côté aussi. Même s’ils ne sont pas d’accord, le président de la République n’a pas eu le courage d’assumer ses responsabilités de président de la République en donnant un avis contre. Il n’a pas exprimé clairement. Dès lors, le président de la République devient complice de cette forfaiture électorale », lance-t-il.



D’autre part Abdou MBOW a dressé un tableau sombre de la situation nationale qui est émaillée selon lui par les grèves dans le système éducatif, des transports…



« Aujourd’hui, le Sénégal se trouve dernier de la classe avec une économie à terre qui ne pourrait rebondir que d’ici une dizaine d’années. Après avoir détricoté l’économie nationale qui a été bâtie, vous êtes en train de vouloir décricoter les institutions de notre pays. Aujourd’hui, les jeunes sont sans emploi. Les femmes peinent à joindre les deux bouts. Aujourd’hui, dans toutes les municipalités du pays, les Sénégalais sont en train de courir vers des appuis Tabaski. C’est ça, la réalité du Sénégal d’aujourd’hui », termine-t-il.

























































Walf