Abdoul MBAYE : Il Faut «Poursuivre Le Préfet De Dakar Pour Abus De Pouvoir »

Babacar DIOP et Cie ont fait les frais de la masure d’interdiction de leur manifestation du vendredi 29 novembre initialement prévue à la place de la Nation.



Ladite place quadrillée par les forces de l’ordre après l’interdiction du préfet de Dakar, les protestataires sont allés dénoncer la hausse du prix de l’électricité devant les grilles du Palais. Pour Abdoul MBAYE, tout cela est à imputer à l’autorité administrative contre qui il préconise des poursuites judiciaires.



« Trop, c’est trop ! L’interdiction de la manifestation ayant conduit à l’arrestation de Guy Marius SAGNA et compagnie est illégale. Les citoyens doivent se défendre en engageant des poursuites contre ceux qui violent la loi et poursuivre le préfet de Dakar pour abus de pouvoir », écrit le président de l’ACT sur son compte Twitter.





























walf