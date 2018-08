Abdoul Mbaye écarte les « politiciens professionnels »

Auteur: Dié BA

Pour le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye, il est temps « que l’on introduise au Sénégal une révolution au moins politique ». « Une révolution qui consistera, éclaire-t-il, à faire gouverner le Sénégal par des politiciens non professionnels ».Car, liste-t-il, repris par la Rfm: « 60 ans bientôt d’indépendance et nous parlons de faim dans notre pays. 60 ans bientôt d’indépendance et dans nos villes, il n’y a pas assez d’eau. 60 ans d’indépendance et on endette le pays pour acheter mille tracteurs et les distribuer sans aucun critère d’appréciation connu du public. Et, on invente parce que les élections arrivent, un principe d’entreprenariat rapide mais qu’est-ce que cela veut dire ça. On sait qu’ils ont décidé de prendre ce qui reste dans la Trésorerie de l’Etat, de ce qui nous appartient à nous tous pour faire leur politique. Et pourtant leur échec est là. On nous parle d’émergence et on nous parle aussi et surtout de faim dans les régions. On nous parle d’émergence et on n’arrive pas à boire dans les grandes villes du Sénégal. On nous parle d’émergence, les appareils de radiothérapie tombent en panne. Il n’y en avait qu’un seul ».L’ancien Premier ministre était à Pikine.