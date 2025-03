Abdoulaye Alioune Sylla : cinq choses à savoir sur le procureur du Pool judiciaire financier

1.Rouleau compresseur



Abdoulaye Alioune Sylla a été nommé procureur du Pool judiciaire financier (PJF) en août 2024. L’Observateur rapporte qu’après seulement quelques mois en poste, «il prend en main 91 dossiers, ordonne la saisie de 2,5 milliards de francs CFA et transmet 87 affaires aux juges d’instruction». Un véritable rouleau compresseur.



2. Imperméable aux pressions



«Quand j’entends certains dire que c’est le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui lui dicte ses décisions, je ris tout simplement. Je pense que le vrai clash entre lui et les nouvelles autorités viendrait le jour où quelqu’un essaierait de l’appeler pour lui donner des injonctions sur une affaire quelconque. Il est trop fier et jaloux de son indépendance.» Si l’on en croit son auteur, un magistrat, ce témoignage anonyme recueilli par L’Observateur, vaut mise en garde pour les autorités politiques qui seraient tentées d’instrumentaliser le procureur du PJF.



3. Bofa Bayotte



En tant que procureur de Ziguinchor à l’époque, Abdoulaye Alioune Sylla avait lancé les poursuites contre les suspects de la tuerie de Bofa Bayotte, qui a coûté la vie à treize jeunes de cette localité du Sud. «Dix-huit jours après la tragédie, rembobine L’Observateur, il [prend la parole] et annonce une série d’arrestations. Il met en cause des figures proches du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).» Ces actes posés, il sera ensuite affecté à la tête du parquet de Kaolack.



4. Kaolack



Le procureur du PJF est issu de la promotion 1997-1999 de l’ex-École nationale d’administration et de magistrature (ENAM). Il a débuté sa carrière de magistrat à Kaolack comme substitut du procureur. Il sera ensuite délégué du procureur à Rufisque. Il sera pour la première fois procureur de la République à Louga. Le magistrat sera ensuite en poste à Dakar, à Ziguinchor, encore à Kaolack puis à Saint-Louis avant de devenir avocat général délégué à la Cour suprême. Il a rejoint le PJF en provenance de la Haute juridiction.



5. «Obsession du détail»



Ceux qui ont croisé la route de Abdoulaye Alioune Sylla le décrivent, selon L’Observateur, «rigoureux», «méthodique», animé par «l’obsession du détail». «Il a une rigueur rare dans l’analyse des dossiers, appuie un avocat ayant requis l'anonymat. Chaque détail compte pour lui. Il ne se contente pas de preuves fragiles, il veut des charges solides, des enquêtes complètes avant d’engager des poursuites.»







































Seneweb