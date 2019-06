Abdoulaye Makhtar DIOP défend Aliou Sall : "BBC ment (...)Avec le Pétrole et le gaz, il n’est pas surprenant d’avoir toutes ces rumeurs organisées (...)"

L’autre Grand Serigne de Dakar est en phase avec Macky SALL concernant les accusations de BBC. Comme le chef de l’Etat, Abdoulaye Makhtar DIOP estime que c’est compréhensible qu’on parle du Sénégal.



Selon lui, avec les ressources naturelles découvertes au Sénégal, «il n’est pas surprenante que nous ayons autour, toutes ces rumeurs organisées et dérisoires qu’on essaie de monter en toute pièce et se mettre sous le feu de l’actualité ».



Le ministre des Sports, du temps des socialistes, n’est pas loin de dire que qui attaque le frère du président s’en prend aussi à la République.



« Concernant Aliou SALL, des accusations ont été portées contre lui, mais si vous suivez les émissions de BBC, ils ont montré des manifestations au Sénégal contre Aliou SALL. Alors que cela n’est pas vrai. Qui a vu ça dans notre pays ? Personne. Donc quand on voit des médias internationaux mentir, il faut leur dire qu’ils mentent. Dans tous les pays pétroliers, il y a des crises. Ce sont des gens qui viennent de l’extérieur qui tentent de déstabiliser le pays. C’est ce qui a installé la crise en Angola, en Mozambique et dans d’autres pays. Il faut que les gens fassent attention », a soutenu Abdoulaye Makhtar DIOP, repris par WalfQuotidien.



Selon lui, alors « le pétrole qu’on n’a même pas commencé à exploiter, les gens sortent de nulle part pour dire que le Sénégal a perdu des milliards ». et le chef coutumier de conseiller : « Si Aliou SALL est accusé de corruption et il dit qu’il va porter l’affaire en justice, attendons de voir ce qui va ressortir du tribunal», observe-t-il.











walf