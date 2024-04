Absa Faye : comment Diomaye est tombé sous le charme de son ancienne étudiante

Entre le Président Bassirou Diomaye Faye et sa deuxième épouse, Absa Faye, c’est l’histoire d’un professeur et de son étudiante. L’Observateur révèle que le successeur du Président Macky Sall a été son professeur en Fiscalité, lorsque la native de Marane Bougar, patelin niché dans la commune de Diakhao (région de Fatick) a intégré, après l’obtention du Bac, l’École supérieure polytechnique (ESP), de 2010 à 2012.



Le couple a entamé une relation amoureuse que bien plus tard, confie un proche du Président nouvellement installé.



En effet, rapporte la source : « Au début de leur relation, en tant que professeur et étudiante, Bassirou Diomaye Faye n’avait jamais songé partager, un seul jour, sa vie sentimentale avec Absa Faye. D’ailleurs, il ne cessait de répéter qu’il ne va jamais prendre une seconde épouse. » Un vœu pieu.



Selon l’interlocuteur du journal, Diomaye Faye a fini par abdiquer « devant l’intelligence, la discipline et le caractère brillant de son étudiante. Il avait beaucoup de respect et d’estime à l’égard de la jeune fille. Celle-ci maîtrisait parfaitement bien, d’après lui, les matières de ses professeurs et avait une large connaissance des choses. »



Après son cursus, Absa Faye décroche un contrat dans une banque en France. Mais, elle et son professeur gardent le contact. Il s’en suit la demande en mariage.



D’après le quotidien d’informations, c’est en 2002 que le mariage était prévu. La date sera finalement repoussée. La raison :« Malheureusement, avec la maladie de son grand-frère, Thierno, un sourd-muet atteint de cancer, Bassirou Diomaye Faye a décidé de reporter le mariage. »



Celui-ci n’aura finalement lieu que le 4 février 2023, précisément à deux mois dix jours avant que le secrétaire général et n°2 du parti Pastef ne soit interpelé et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, à la suite de la publication d’un post sur les réseaux sociaux où il critique le comportement de certains magistrats.



Après la célébration de leur union « dans la plus grande discrétion et sobriété au domicile familial situé à Keur Massar », Absa Faye rentre au bercail pour, dit-elle, « s’enquérir des conditions de détention » de son époux.



En compagnie d’une de ses petites sœurs, la seconde épouse en a profité pour se rendre à Ndiaganiao pour voir sa belle-famille. La suite, on la connait.











































































seneweb