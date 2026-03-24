Accès aux services consulaires : bonne nouvelle pour les Sénégalais résidant en Espagne

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur annonce le déploiement d’une mission exceptionnelle de délivrance de passeports en Espagne. Cette opération se déroulera du mercredi 25 mars au vendredi 10 avril 2026.



Le ministère précise que le calendrier détaillé de la mission, incluant les différentes villes espagnoles concernées, sera communiqué ultérieurement. L’initiative vise à faciliter l’accès aux services consulaires pour les Sénégalais résidant en Espagne.

































































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