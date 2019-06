Accident Corniche des Almadies : Walid Hassan prend 3 ans de prison ferme

La sentence est tombée ce vendredi, Walid Hassan a finalement été condamné à 3 ans de prison ferme et 200 millions de dommages et intérêts pour homicide involontaire sur 3 enfants d’origine guinéenne, qu’il avait mortellement heurtés dans l’accident sur la corniche des Almadies, le 8 juin dernier. Il était également poursuivi pour blessures involontaires et conduite en état d’ivresse.

ACTUALITÉ



En état d’ébriété, Walid Hassan, ce libanais de 30 ans, avait tué Mariama, Maïmouna et Mouhamed Diallo, trois enfants d’une même famille guinéenne, aux Almadies. Le tribunal des flagrants délits de Dakar l’a donc condamné, après le procès tenu en début de semaine, lors duquel le parquet avait requis 5 ans de prison à l’encontre de ce ressortissant libanais.



Les avocats de la partie civile avaient également réclamé 2 milliards de FCFA pour toute cause et préjudice confondus.



Les avocats de la défense avaient, quant à eux, plaidé une application bienveillante de la loi pénale.