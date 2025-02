Accident d'avion à Toronto : au moins 15 blessés dont trois dans un état critique

Un accident d'avion à l'aéroport international Pearson de Toronto a donné lieu à une intervention d'urgence, ont rapporté plusieurs médias canadiens.



Plusieurs médias canadiens rapportent que jusqu'à 15 personnes ont été blessées, dont trois dans un état critique. Il s'agit d'un enfant, transporté à l'hôpital SickKids de Toronto, et de deux adultes d'une soixantaine d'années envoyés dans deux hôpitaux distincts.



La ministre canadienne des Transports et du commerce intérieur, Anita Anand, confirme que le vol 4819 de Delta transportait 80 passagers et qu'aucun d'entre eux ne manque à l'appel.





L'aéroport de Toronto Pearson avait auparavant dit être informé d'un "incident" impliquant un avion de Delta Air Lines en provenance de Minneapolis, qui s'est produit lors de l'atterrissage.