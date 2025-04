Accident de la route sur l'axe Linguère - Matam : une c0llision entre un Bus Sénégal Dem Dikk et un véhicule Peugeot 406 fait 5 morts et deux blessés.

Un accident de la circulation s'est produit ce jeudi sur l'axe Linguère- Matam précisément à l'entrée de Nakara dans le département de Ranerou.

Le bilan est lourd et fait état de cinq morts sur le coup et deux blessés.



Selon les premiers témoignages l'accident serait survenu à la suite d'une collision entre un bus Sénégal Dem Dikk et une voiture particulière Peugeot 406 communément appelée < War gaindé >

Alertés les éléments des sapeurs-pompiers de Linguère dirigés par le lieutenant Adrien Malick Faye ont évacué les victimes ( 5 corps sans vie ) et deux personnes blessées au centre hospitalier Magatte Lo de Linguère.

Les éléments de la gendarmerie de Ranerou se sont également rendus sur place place pour effectuer le constat d'usage.























































Nalla Diop, iradio Linguère