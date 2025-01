Accident mortel à Réfane : Le bilan s’alourdit à 13 morts!

Le bilan de l’accident mortel survenu, hier mardi, vers 06H50 du matin, sur l’autoroute Ila Touba, dans le sens Touba- Dakar, à hauteur du village de Réfane, s’est alourdi.



Selon la Rfm qui donne l’information dans son édition de 16h, un blessé a finalement succombé à ses blessures. Du coup, le nombre de victimes passe de 12 à 13 décès.



Pour rappel, un minibus de transport de type Minicar Toyota Hiace a violemment percuté un autre véhicule de type camionnette de transportde marchandise en panne stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, provoquant d'importants dégâts matériels et des victimes parmi les passagers du minibus.



« Les services de secours ont été dépêchés sur place immédiatement après avoir reçu l'alerte. Malheureusement, le bilan provisoire de l’accident fait état de 12 morts. Les victimes blessées sont prises en charge au niveau des différents hôpitaux de la région.Toutefois, au vu de la violence du choc et des premiers éléments recueillis sur place, l'excès de vitesse manifeste et la somnolence pourraient être à l'origine de cet accident », avait renseigné hier soir le ministre des Transports, Yankoba Diémé dans un communiqué.

























































