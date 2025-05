Université de Bambey : les étudiants en grève pour 48h contre la précarité

La tension monte à l’Université Alioune Diop de Bambey. En réaction à ce qu’ils considèrent comme un abandon de leurs préoccupations, les étudiants réunis autour de leur coordination ont décidé de cesser toutes les activités pédagogiques pendant 48 heures à partir de ce lundi 5 mai 2025.



En plus de la suspension des cours, les étudiants annoncent également l’arrêt du paiement des loyers dans les résidences universitaires. Cette décision radicale vise à mettre à alerter et interpeller les autorités universitaires et étatiques afin d’obtenir des réponses concrètes à leurs revendications.



Il y a quelques semaines,ils avaient évoqué la situation, notamment le problème de la restauration.









































Igfm