Accident mortel sur l'axe Podor Taredji- Un bus postal percute une moto, deux morts

La route continue de faire des victimes au Sénégal. Ce jeudi 20 février, un grave accident s’est produit au croisement de Taredji, sur l’axe reliant Podor à Saint-Louis. Un bus postal assurant la liaison entre les deux villes est entré en collision avec une moto, causant la mort de deux personnes.



Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les victimes sont M. Diop, gérant de la deuxième station, et M. Diop, mère de Nourou Bouché à Podor. Le conducteur de la moto, M. Diop, a perdu la vie sur le coup, tandis que la dame, grièvement blessée, a succombé quelques heures plus tard à l’hôpital de Podor.





Les corps des victimes ont été acheminés dans les structures hospitalières de Ndioum et Podor pour les formalités d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident, qui relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière dans cette zone.

























