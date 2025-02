Accident moto-voiture : un décès, un blessé entre ndagalma et bambey

Un drame survenu en pleine route Un grave accident de la circulation s’est produit à l’instant sur la route nationale, entre Ndagalma et Bambey. Une collision violente entre un véhicule particulier et une moto a causé la mort immédiate de l’un des deux passagers de la moto. L’autre, grièvement blessé, a été évacué d’urgence à l’hôpital de Bambey.



Le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident a pris la fuite, laissant derrière lui une scène de désolation. Les deux occupants de la moto se rendaient à Baba Garage pour assister à des chants religieux lorsqu’ils ont été percutés.





Les autorités compétentes ont été alertées et une enquête a été ouverte pour retrouver le chauffeur en fuite et élucider les circonstances exactes de ce drame.

























































Igfm