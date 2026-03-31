Accusations de corruption contre un policier: Adama Adus Fall de retour à Rebeuss

Moins d'une semaine après sa libération, Adama Adus Fall a retrouvé le chemin de la prison de Rebeuss. Déféré le lundi 30 mars 2026 par la Sûreté Urbaine du commissariat central de Guédiawaye, le chroniqueur de web TV a été placé sous mandat de dépôt le même jour par le procureur Saliou Dicko pour diffusion de fausses nouvelles et outrage.

Selon des sources de Seneweb, le responsable de l'APR sera jugé ce mercredi 1er avril 2026 en flagrant délit devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

Son arrestation est liée à des propos tenus lors d'une émission diffusée sur les chaînes de télévision en ligne Source A et Public SN TV.

Dans une séquence devenue virale, il affirmait que les policiers qui l'avaient soumis à un contrôle routier, lequel lui avait valu une première conduite au parquet pour défaut de permis de conduire, auraient tenté de lui proposer un arrangement financier en échange de sa libération.

Entendu par les enquêteurs, Adama Adus Fall a d'emblée présenté ses excuses, attribuant ses déclarations à un écart de langage.

