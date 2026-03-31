Taxawu Sénégal dénonce des « attaques » et engage une riposte judiciaire

Dans un communiqué rendu public le 31 mars 2026 à Dakar, le mouvement politique Taxawu Sénégal a exprimé sa vive inquiétude face à ce qu’il qualifie de recrudescence d’attaques visant son leader et sa plateforme.



La formation politique dénonce des propos qu’elle juge « infondés » et contraires aux principes du débat républicain. Elle rappelle que l’action politique doit reposer sur des valeurs telles que la vérité, la responsabilité, le courage et la confrontation d’idées, et non sur la diffamation, les attaques personnelles ou la violence verbale.





Taxawu Sénégal estime que son engagement se distingue par son intégrité et sa moralité exemplaire. Le mouvement affirme que la retenue observée jusque-là ne saurait être interprétée comme un signe de faiblesse.



Désormais, la plateforme annonce qu’elle entend adopter une posture plus ferme face à toute dérive visant son leader ou ses membres. Elle prévient que toute attaque fera l’objet de poursuites, y compris sur le plan judiciaire.



Dans cette perspective, il annonce qu’une plainte a déjà été déposée auprès de la division de la cybercriminalité. Le mouvement indique également que des démarches similaires seront engagées en France, afin de poursuivre les auteurs des propos incriminés.

















































walf