Accusée d’avoir augmenté son salaire, Marème Soda NDIAYE annonce une plainte

Certains travailleurs du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience et la Directrice générale sont à couteaux tirés.



Un collectif mis en place pour dénoncer « le licenciement abusif de 10 agents sous contrat et l’augmentation du salaire de la directrice et du PCA » en est la cause. Déclarations que juge fallacieuses Marème Soda NDIAYE. Raison pour laquelle elle a décidé d’amener le problème devant la justice.





Elle annonce une plainte contre X à la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour tirer l’affaire au clair.



































Walf