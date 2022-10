"Adama Barro Président le plus nul": Cheikh Bara Ndiaye déclaré persona no grata en Gambie par le Collectif Républicain

Rédigé par Dakarposte le Lundi 17 Octobre 2022 à 11:23

Le collectif des Gambiens Républicains a annoncé ce dimanche des représailles à l’encontre du chroniqueur Cheikh Bara Ndiaye suites à ces propos visant à ternir l’image de Adama Barro, désigné plus nul Président par Cheikh Bara, lors de son émission avec Sa Ndiogou, sur Walf. Ainsi, Walf, Cheikh Bara Ndiaye et Cie sont déclarés « persona non grata » en Gambie.



Un communiqué faisant état de cela a été publié ce dimanche dans la presse en ligne gambienne après la rencontre du collectif dans leur siège à Serekunda.



D’après le coordonnateur Ndjie Jallow, « les propos d’un charlatan tradipraticien à l’endroit de toute la nation gambienne ne peuvent entacher la belle gouvernance de son excellence Adama Barro. Tout ce que nous attendons, c’est que Barra ou Walf pose un de ses cheveux sur notre territoire ».



Cheikh Bara Ndiaye est donc averti et pointé du doigt par les Gambiens qui remettent en cause l’unicité des deux nations sénégambiennes après ses propos injustifiés et injurieux.





















































