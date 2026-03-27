Adama Fall encore ...arrêté !

Encore Adama Fall s'empresseront de dire certains ! En effet, sa liberté est de très courte durée.



Dakarposte a appris que ce "chroniqueur" a été encore arrêté. En effet, au moment où ces lignes sont écrites, celui que ses proches surnomment Adus se trouve dans les locaux du commissariat de Guédiawaye.



Il est poursuivi pour discrédit à l'institution de la police, suite à ses propos tenus dans une webtv.



Pour rappel, ce proche de l'Alliance pour la République (APR), a été libéré le 25 mars 2026. À l'issue de son procès, il a été condamné à une peine avec sursis.

Cette condamnation lui a permis de recouvrer la liberté immédiatement après le délibéré.



Arrêté pour défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d’autrui, le chroniqueur Adama Adus Fall a été jugé mercredi dernier devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Le tribunal l’a déclaré coupable avant de le condamner à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende de 100 000 FCFA.



Dans ses réquisitions, le procureur de la République avait sollicité une peine ferme de trois mois. De leur côté, les avocats de la défense, Me Pape Sène et Me Aboubacry Barro, ont plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale, sollicitant ainsi la clémence du tribunal pour leur client.





























dakarposte avec seneweb