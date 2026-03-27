ONU : L’UA rejette la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général

La Commission de l’Union africaine (Bureau du Secrétaire de la Commission) présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et aux Missions permanentes des États membres auprès de l’Union africaine et a l’honneur de se référer à la note verbale CCP/OSC/A/A1/056.03.26, datée du 26 mars 2026, ainsi qu’au projet de décision correspondant, dans le cadre de la procédure de silence concernant l’approbation de la candidature de S.E. Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal, au poste de Secrétaire général des Nations Unies.







La Commission souhaite informer le Ministère et les Missions permanentes que, à la clôture des travaux en date du 27 mars 2026, qui constituait la date limite fixée pour la procédure de silence, vingt (20) États membres ont rompu le silence concernant l’adoption du projet de décision.



Par conséquent, le projet de décision relatif à la candidature de S.E. Macky Sall, ancien Président de la République du Sénégal, au poste de Secrétaire général de l’ONU, n’a pas été adopté.



















































SENEGAL7