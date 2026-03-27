"C'est une invasion" : le Liban tire la sonnette d'alarme sur les opérations israéliennes

"Une invasion, et non une opération limitée" : c'est ainsi que le ministre libanais de la culture, Ghassan Salamé, a décrit la campagne militaire israélienne dans son pays, lors de l'émission matinale d'Euronews Europe Today, vendredi.







Le Liban a été entraîné dans la guerre plus large contre l'Iran au début du mois de mars, lorsque le Hezbollah, milice soutenue par Téhéran, a commencé à tirer des roquettes sur Israël, qui a riposté.



En trois semaines, l'ONU affirme que plus d'un million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et que plus d'un millier d'entre elles sont mortes, dont un grand nombre de membres du personnel humanitaire et médical.



Le Liban affirme maintenant qu'Israël "menace la souveraineté du Liban" et déposera une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies à cet égard.





S'adressant exclusivement à Euronews, le ministre Ghassan Salamé a déclaré que le conflit était entré dans une phase plus dangereuse, notant un "changement" dans la stratégie d'Israël sur le terrain. Il estime que les projets de création d'une zone tampon au sud de la rivière Litani pourraient s'apparenter à une mainmise territoriale à long terme.



Le ministre de la Culture estime que l'approche actuelle est différente des zones tampons précédentes, car des villages entiers sont aujourd'hui détruits au Sud-Liban, ne laissant aucune infrastructure ni aucune condition pour le retour des civils.



Il a décrit les graves conséquences humanitaires, avec plus de 1,1 million de personnes déplacées, soit environ un Libanais sur cinq.



Israël a une frontière commune avec le sud du Liban. Cette région abrite principalement des musulmans chiites et constitue traditionnellement un bastion du Hezbollah.



Interrogé sur si le gouvernement libanais en fait assez pour aider les civils, Ghassan Salamé admet que c'est très compliqué en raison des frappes en cours.



Les ambulances et les convois d'aide ont été touchés, ce qui complique les opérations de secours. Il a indiqué que le gouvernement avait mis en place plus de 700 abris à travers le pays.



Les combats entre le Hezbollah et l'armée israélienne entravent également l'aide humanitaire. Les deux parties ont fait état de victimes, et des civils israéliens ont perdu la vie à cause des roquettes tirées par le Hezbollah dans le nord d'Israël.



Le Liban a également tenté d'ouvrir une voie diplomatique. Ghassan Salamé a déclaré à Euronews que le président du pays avait officiellement proposé des négociations avec Israël il y a plusieurs semaines, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse.



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