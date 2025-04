Affaire ANAMO- Ndeye Maguette Thioune et Cheikh Samb placés sous contrôle judiciaire

Selon des informations de dakarposte, le parquet financier a placé sous contrôle judiciaire la nommée Ndèye Maguette Thioune .



Elle figure au nombre des 17 personnes de "l'affaire Anamo", dont l’ancien directeur administratif et financier (DAF) Omar Ndiaye ainsi que plusieurs fournisseurs, arrêtées et déférées ce vendredi devant le parquet financier.



Les faits portent sur des marchés publics liés à des programmes de formation de jeunes dans divers domaines, initiés à travers des Demandes de Renseignement de Prix (DRP), mais qui n’ont jamais été exécutés. Le préjudice financier est estimé à plus de 500 millions de francs CFA.



À la suite de ce déferrement, les mis en cause ont fait l’objet d’un retour de parquet et devraient être fixés sur leur sort ce mardi.



Dakarposte a appris que le sieur Cheikh Samb a également été placé sous contrôle judiciaire.



A noter que lors de son audition, Omar Ndiaye a nié toute responsabilité directe, pointant du doigt l’ex-directeur général de l’ANAMO, Maodo Malick Mbaye, qu’il accuse d’avoir exercé l’autorité sur les signatures relatives aux marchés publics.





Affaire à suivre ...