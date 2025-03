Affaire ASER – AEE Power : une arrestation dans l’affaire de la fausse quittance

L’affaire opposant l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) à AEE Power Sénégal vient de prendre un nouveau tournant. Une première arrestation a été effectuée par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête sur la fausse quittance.



Le Directeur général de l’ASER, Jean-Michel SENE, avait accusé AEE Power Sénégal d’avoir eu recours à des documents falsifiés. Il dénonçait notamment une quittance suspecte, portant le numéro 5699889 et datée du 16 février 2024, qui attestait du paiement de 918 339 800 FCFA pour les droits d’enregistrement liés au contrat de marché n°T0296/24 DK, conclu entre l’ASER et AEE Power. Ce montant aurait été perçu par les services fiscaux de Dakar-Liberté.





D’après le journal Libération, la Direction du contrôle interne de la Direction générale des impôts et domaines (DGID) a mené une enquête au sein du bureau de recouvrement du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté. Cette investigation a confirmé qu’il s’agissait bien d’un faux document. Pire encore, en plus de la quittance falsifiée, une autre attestation frauduleuse remise à un contribuable a été découverte.



Face à ces révélations, l’Agent judiciaire de l’État a déposé une plainte pour détournement de fonds publics, ainsi que pour faux et usage de faux en écritures publiques. L’affaire a été confiée à la DIC, et A. GUEYE, agent en poste au Bureau de la gestion, du contrôle et des services aux contribuables de Dakar-Liberté, a été arrêtée puis déférée au parquet mardi.















Walf