Affaire Doudou Lamine Dieng : 6 nouvelles arrestations, dont 2 agents du Port de Dakar, un célèbre vétérinaire et un acteur de la série « Mariama »

La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, a franchi un pas décisif dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la criminalité et les pratiques contraires aux bonnes mœurs au Sénégal. C'est dans cette dynamique que la Brigade de Recherches de Keur Massar a enregistré sa 86e arrestation, suite à l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.







<<Le téléphone de Doudou Lamine Dieng commence à parler>>



Selon des informations exclusives de Seneweb, six nouveaux suspects ont été interpellés ce mardi par des gendarmes en civil, à bord d'un véhicule banalisé.





L'exploitation du téléphone du banquier Doudou Lamine Dieng, déjà interpellé depuis le mois de février, a permis de cueillir son présumé partenaire, Birame Fall, agent au Port autonome de Dakar.



Interrogé par les enquêteurs, ce dernier a cité son collègue Bamba Amar, en service à la Facturation au niveau du Port de Dakar. Il a été cueilli à son tour avant d'être embarqué à la BR de Keur Massar.



Dans ses aveux, Birame Fall a également cité l'acteur Abdou Aziz Guèye, de la série « Mariama », qui a été arrêté par les gendarmes.

Soupçonné d'être un partenaire du banquier Doudou Lamine Dieng, le célèbre vétérinaire Ibrahim Bittar a été interpellé à son tour.

Le cinquième suspect, le peintre Mohamed Diop, est tombé suite à l'exploitation du téléphone de son présumé partenaire Doudou Lamine Dieng.



Selon des sources de Seneweb, le sixième suspect arrêté, répondant au nom d'El Hadji Malick Diao, entretenait une relation amoureuse respectivement avec Pape Cheikh Diallo et Doudou Lamine Dieng, d'après les preuves concordantes collectées par les enquêteurs grâce aux outils techniques d'investigation sophistiqués de la compagnie de Keur Massar.



Les six derniers interpellés ont été placés en garde à vue après avis du juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Le procureur Saliou Dicko suit l'évolution du dossier.

Le coach sportif Samsedine Touré et le styliste Youssou Dramé seront présentés ce mercredi au magistrat instructeur.



























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