Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie- Voici le chef de service du Port, Bamba Amar, arrêté !

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu l'évolution de l'esclandre des homos appelé l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, s'est procuré l'image du sieur Bamba Amar.



Chef de service au Port de Dakar, ce cadre présenté comme un partenaire de Pape Birahim Fall (également employé au Port) a été cueilli à son lieu de travail ce mardi par des pandores de la brigade de recherches de Keur Massar.



L'enquête, supervisée par le procureur Saliou Dicko et menée de mains de maitre par la Brigade de Recherches de Keur Massar, a déjà conduit à l'arrestation de plus de 80 personnes à ce jour (28 avril 2026). Parmi les suspects figurent des journalistes, des chroniqueurs, un gendarme auxiliaire, des acteurs du secteur des médias, employés du port dont le sieur Pape Birahim Fall (lequel a balancé son collègue, non moins chef de service en l'occurrence Bamba Amar)...



L'exploitation des téléphones portables a permis aux enquêteurs de découvrir des listes de contacts, leurs "links", notamment l'organisation de leurs ébats, sexuels et des "images obscènes", menant à de nouvelles interpellations.



Ils ou elles sont poursuivis pour "association de malfaiteurs", "actes contre nature", "transmission volontaire du VIH", entre autres....