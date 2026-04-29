Affaire Pape Cheikh et Cie- L'acteur Aziz Guèye de la série "Mariama" également arrêté

Suite et pas de l'affaire Pape Cheikh et Cie, serait-on tenté de dire ! L'acteur Aziz Guèye (sur l'image) rendu célèbre par la série "Mariama", est également entre les mans de la gendarmerie.



En effet, cité par Birahim Fall (employé au Port de Dakar), parmi ses partenaires, il a été interpellé par les enquêteurs de la Br de Keur Massar dans le cadre de l'affaire des homos.