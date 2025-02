Affaire Farba Ngom : de nouvelles révélations

L'Observateur maintient que la convocation du député-maire des Agnam, Farba Ngom «reste imminente» même si avance le journal «la Dic [Division des investigations criminelles] n'a pas encore reçu de soit-transmis du Parquet financier pour enquêter dans la procédure [enclenchée] contre [le chargé de mobilisation de l'Apr] et autres».



«Le compte à rebours a été lancé depuis mardi dernier [après que] l'acte de levée de l'immunité parlementaire du député qui a suivi tout le suivi administratif, a été déposé sur le bureau du juge d'instruction du Parquet du Pool judiciaire financier [Pjf]», suite au rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), mentionnant des "transactions suspectes" d’une valeur provisoire estimée à plus de 125 milliards de francs CFA, rappelle le journal. Qui précise que «l'enquête sera confiée à la police ou la gendarmerie».



La même source annonce d'ores et déjà plusieurs autres auditions, impliquant «d'anciens cadres du Trésor public». «Des patrons de Sociétés civiles immobilières (Sci), des banquiers et hommes d'affaires sont également dans le viseur du parquet financier», signale L'Observateur.





































Seneweb