Affaire Ferdinand Coly vs Saliou Samb : La Cour de cassation tranche en faveur du président du Conseil départemental de Mbour

Le feuilleton judiciaire opposant l'ex-international sénégalais Ferdinand Coly au président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, a pris fin ce jeudi 3 juillet à 10 heures. La Cour de cassation a rendu sa décision, mettant un terme définitif à une procédure qui aura tenu l'opinion publique en haleine pendant plusieurs mois.



Selon les informations exclusives de Dakaractu Mbour, la plus haute juridiction du pays a donné raison à Saliou Samb, clôturant ainsi un dossier aux nombreux rebondissements.



Joint par notre rédaction, Saliou Samb a confirmé la nouvelle, exprimant sa satisfaction tout en appelant à la sérénité : « Je rends grâce à Dieu. C’est une décision que j’accueille avec humilité. Aujourd’hui, je préfère tourner la page et me concentrer sur les défis à venir pour le développement de notre département. »



Ce jugement marque la fin d'un contentieux très médiatisé, mêlant enjeux juridiques, figures publiques et tensions locales. Pour rappel, les faits qui ont opposé les deux hommes tournaient autour d'un différend aux contours à la fois personnels et publics, suscitant de nombreuses réactions dans le département de Mbour et au-delà.



Avec cette décision de la Cour de cassation, le président Saliou Samb sort juridiquement blanchi et entend désormais s'inscrire dans une nouvelle dynamique, loin des prétoires.











































dakaractu