Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Affaire Jérôme Badiaky dit le "Sniper" et Sakory Ka : Le parquet requiert 5 ans de prison contre le « Sniper » et 3 ans contre le frère de Doudou Ka

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 8 Juillet 2026 à 14:09 modifié le Mercredi 8 Juillet 2026 - 18:09

Affaire Jérôme Badiaky dit le "Sniper" et Sakory Ka : Le parquet requiert 5 ans de prison contre le « Sniper » et 3 ans contre le frère de Doudou Ka
Le procès de Jérôme Badiaky, alias « Sniper », et de Sakory Ka s’est tenu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Placé sous mandat de dépôt depuis le 25 septembre 2024, Jérôme Badiaky est poursuivi pour détention d’armes sans autorisation administrative, trafic illicite d’armes, usurpation de fonctions publiques civiles ou militaires, escroquerie portant sur les avantages de l’État ainsi que pour des manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique.
À ses côtés comparaissait Sakory Ka, frère de l’ancien ministre Doudou Ka, écroué le 28 novembre 2024 et poursuivi notamment pour détention d’armes sans autorisation et trafic illicite d’armes.

À l’issue des débats, le procureur de la République a requis cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende de 5 millions F CFA contre Jérôme Badiaky. Contre Sakory Ka, le ministère public a sollicité trois ans de prison ferme assortis d’une amende de 2 millions F CFA.



Sur les faits
L’information judiciaire a été ouverte après l’interpellation de Jérôme Badiaky, le 18 septembre 2024, par la Division des investigations criminelles (DIC). Les perquisitions menées à son appartement du Plateau puis dans une résidence à Grand-Mbour avaient permis la découverte d’importantes sommes d’argent, de trois passeports diplomatiques établis à son nom, de plusieurs équipements de sécurité ainsi que de deux armes à feu, des chargeurs, des munitions, des couteaux et de nombreux talkies-walkies.

Devant les enquêteurs puis le juge d’instruction, Jérôme Badiaky avait soutenu que ce matériel appartenait à sa société de gardiennage Sniper Sécurité autorisée par le ministère de l’Intérieur. Il avait également expliqué que ses passeports diplomatiques lui avaient été remis lorsqu’il assurait la sécurité de l’ancien président Macky Sall puis de l’ancienne Première ministre Aminata Touré.
L’enquête avait ensuite pris une autre dimension après les déclarations d’un témoin, Ndiack Diop, ancien employé de la ferme du député Farba Ngom, qui avait évoqué la présence d’armes et de personnalités sur les lieux. Toutefois, le transport effectué par les enquêteurs n’avait pas permis de confirmer ces éléments.

Les investigations avaient également établi que certaines armes provenaient d’armureries régulièrement autorisées, tandis que le pistolet Beretta retrouvé chez Jérôme Badiaky ne figurait dans aucune base officielle.


Samba Ba bénéficie d’un non-lieu

Dans son ordonnance, le juge d’instruction a accordé un non-lieu au lutteur Samba Ba, alias « Mbeuss », estimant que les accusations reposaient uniquement sur les déclarations non corroborées du témoin Ndiack Diop.

S’agissant de Sakory Ka, le magistrat avait également prononcé un non-lieu partiel. Il avait retenu que les armes découvertes chez lui étaient régulièrement autorisées et que l’allégation de Jérôme Badiaky selon laquelle Sakory lui aurait vendu une arme n’était étayée par aucune preuve. Le ministère public a toutefois relevé appel sur la qualification de trafic d’armes.


Jérôme Badiaky reconnaît une « erreur »

À la barre, Jérôme Badiaky a contesté l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. « Je suis assistant de sécurité. Ma société s’appelle Sniper Sécurité », a-t-il déclaré. Concernant les armes saisies, il a reconnu avoir commis une faute administrative. « Je suis allé à l’Armurerie dakaroise. J’avais obtenu un marché à Tivaouane et les partenaires exigeaient des agents armés. On m’a dit qu’on allait me remettre l’arme et que je chercherais ensuite l’autorisation. C’est la seule erreur que j’ai commise. J’ai mis la charrue avant les bœufs », a-t-il expliqué.
À propos de l’arme factice, il a affirmé l’avoir acquise afin de dissuader d’éventuels agresseurs sur un site qu’il sécurisait. Interrogé sur les passeports diplomatiques, il a soutenu qu’ils lui avaient été remis lorsqu’il assurait la sécurité d’Aminata Touré.
Quant à l’appartement de fonction, il affirme l’avoir obtenu après avoir travaillé pour Macky Sall puis pour l’ancienne Première ministre Aminata Touré. Il a également rejeté les déclarations du témoin Ndiack Diop, affirmant ne pas le connaître et niant tout lien avec Farba Ngom ou Amadou Sall.
« Je ne gérait pas le fils du président. Aussi, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas en bon terme avec Farba Ngom », dit-il

Sakory Ka nie toute vente d’arme

De son côté, Sakory Ka a également contesté les faits. « Toutes mes armes disposent d'autorisations nécessaires. Elles étaient destinées à mes activités de chasse. Je les ai achetées à l’Armurerie dakaroise. Quant au pistolet de mon père, je l’ai conservé après son décès », a-t-il expliqué.
Il a par ailleurs nié avoir vendu une arme factice à Jérôme Badiaky.
Le réquisitoire du procureur
Dans son réquisitoire, le procureur de la République a estimé que les infractions de détention illégale d’armes et de trafic illicite d’armes étaient établies. Il a également soutenu que Jérôme Badiaky s’était rendu coupable d’escroquerie portant sur les avantages de l’État en bénéficiant notamment d’un appartement de la SOGEPA et de passeports diplomatiques.
En revanche, le représentant du ministère public a estimé que les faits de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ne lui paraissaient pas suffisamment établis. Le maitre des poursuites a requis une peine ferme de cinq ans avec une amende de 5 millions F CFA contre Jérôme Bandiaky et trois ans ferme contre Sakory Ka.
Les avocats de Sakory Ka ont unanimement demandé sa relaxe. Maitre Alioune Badara Fall a soutenu que l’ordonnance de renvoi ne retenait pas le trafic d’armes contre son client et a produit les autorisations de détention des armes saisies. Maitre Youssoupha Camara a déclaré : « C’est une montagne qui a accouché d’une souris. On ne peut pas condamner Sakory Ka. Les autorisations ont été versées au dossier et le trafic n’existe pas. » Ses collègues Abdourahmane Sow Lénine et Gaby So ont abondé dans le même sens.
Prenant la parole pour la défense de Jérôme Badiaky, Maitre Aboubacry Barro a soutenu que son client était poursuivi à tort. Selon lui, l’affaire a éclaté dans le contexte de la mort de Fulbert Sambou, après laquelle les autorités cherchent des responsables. « Depuis la mort de Fulbert Sambou, l’État, qui est une continuité, cherche des coupables. Ce dossier n’est pas le bon », a-t-il plaidé.
L’avocat a ensuite dénoncé ce qu’il considère comme une instrumentalisation politique du dossier. « En réalité, ce sont les 'pastefiens' qui sont derrière tout cela. Tout est monté », a-t-il affirmé, avant de défendre le profil de son client. « Jérôme n’est pas un bandit. C’est un chef d’entreprise qui gère une agence de sécurité », a conclu Me Barro, sollicitant sa relaxe.
Maitre Famara Mané a, lui, rappelé que l’affaire avait initialement été ouverte dans le contexte de l’enquête sur la mort de Fulbert Sambou avant de connaître, selon lui, « un revirement spectaculaire ». Maitre Oumar Youm a plaidé la relaxe pure et simple.
Maitre Djiby Diallo a enfin déclaré que ce sont des faits couverts par la loi d’amnistie : « C’est une commande politique. Jérôme était le coupable désigné pour la disparition des deux gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji.»
L’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Sénégal : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en désaccord sur le cas Malang Sarr

Sénégal : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en désaccord sur le cas Malang Sarr

Dettes, impayés et dysfonctionnements : les coulisses de la débâcle des Lions

Dettes, impayés et dysfonctionnements : les coulisses de la débâcle des Lions

« Bouteilles d’alcool Millésimées, cadeaux, soirées en galante compagnie... » : révélations inouïes sur le séjour de certains fédéraux aux États-Unis !

« Bouteilles d’alcool Millésimées, cadeaux, soirées en galante compagnie... » : révélations inouïes sur le séjour de certains fédéraux aux États-Unis !

DIRECTION DE LA LONASE- Abdourahmane Baldé signe son come back

DIRECTION DE LA LONASE- Abdourahmane Baldé signe son come back

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

« Je suis la fille d'un monument » : Maguette, la fille de Pape Diouf, intègre Secret Story et bouleverse les téléspectateurs

« Je suis la fille d'un monument » : Maguette, la fille de Pape Diouf, intègre Secret Story et bouleverse les téléspectateurs

France: Emmanuel Macron défend son bilan et fixe les défis de son successeur en 2027

France: Emmanuel Macron défend son bilan et fixe les défis de son successeur en 2027

Dette du Sénégal : les marchés parient sur un défaut, le FMI reste inflexible

Dette du Sénégal : les marchés parient sur un défaut, le FMI reste inflexible

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747