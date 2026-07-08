Le prix du baril de pétrole de Brent s'envole au-dessus de 80 dollars

Le baril de pétrole Brent, référence mondiale du brut, s'est envolé mercredi au-dessus de 80 dollars, après de nouvelles déclarations de Donald Trump menaçant de frapper «fort» l'Iran la nuit prochaine, le marché s'inquiétant d'un nouveau blocage du stratégique détroit d'Ormuz. Déjà en forte hausse après que le président des États-Unis avait affirmé plus tôt que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé», le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, bondissait de 8,04% vers 15h20 GMT, à 80,12 dollars, évoluant au plus haut depuis plus de deux semaines. Le cours de son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, grimpait lui de 7,65%, à 75,83 dollars.