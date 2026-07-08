Equipe nationale : Pape GUÈYE prend à nouveau la parole

Le milieu de terrain des Lions Pape Guèye est de nouveau sorti du silence après sa prise de position sur l’avenir de la sélection. Dans un message publié sur Instagram, il a réaffirmé son attachement au Sénégal tout en expliquant que ses récentes décisions visent à faire évoluer la situation au sein du football national.



« J’aime mon pays et la sélection plus que tout. J’ai toujours fait passer la sélection avant mes intérêts personnels et je continuerai à le faire », a écrit Pape GUÈYE, reconnaissant également la déception suscitée par le parcours des Lions lors de la Coupe du monde 2026.



Le joueur estime que « chaque décision » prise récemment l’a été « uniquement pour que les choses avancent dans le bon sens, pour le présent et surtout pour l’avenir du football sénégalais ». Il a également remercié les supporters pour leur soutien tout au long du tournoi, promettant que l’équipe travaillera « très dur afin de revenir plus forte, in sha Allah ».



































































































Walf