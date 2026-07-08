Économie : le FMI prévoit une croissance modeste en Italie, baisse pour la France et l'Allemagne

Ce que prévoit le FMI pour les principaux pays de l’UE et du monde



Dans son rapport, le Fonds identifie l’évolution de la situation au Moyen‑Orient comme le risque le plus immédiat.



« Une escalade des tensions géopolitiques pénaliserait la croissance et accentuerait les pressions inflationnistes. Cela étant, si la réouverture du détroit d’Ormuz se déroulait plus facilement que prévu et si les prix des matières premières s’avéraient inférieurs au scénario de référence, la croissance pourrait être plus forte et l’inflation plus faible », peut‑on lire dans l’outlook.



La France devrait enregistrer une croissance de 0,6 % cette année, soit 0,3 point de pourcentage de moins que dans les prévisions d’avril. Pour 2027, la croissance est en revanche estimée à +0,9 %.



Pour la Allemagne, le Fonds table sur une progression du PIB de 0,7 % cette année et de 1,0 % l’an prochain.



L’économie de la Chine devrait, elle, croître de 4,6 % en 2026 et de 4,1 % en 2027, confirmant un ralentissement par rapport aux 5 % de l’an dernier, seuil autrefois considéré comme critique pour la stabilité du système politico‑économique de Pékin.



L’économie du Brésil est annoncée en hausse de 2,4 % à la fin de 2026, avec un recul de deux points l’année suivante, en ligne avec la moyenne de l’Amérique latine, dont la croissance est elle aussi estimée à 2,4 % en rythme annuel par rapport à 2025.



Les prévisions pour l’Afrique restent globalement stables, en moyenne entre 4,3 % et 5,2 % pour cette année, mais avec de fortes disparités internes. On va ainsi de 4,3 % de croissance au Nigeria en 2027 à « seulement » 1,3 % en Afrique du Sud, pour s’en tenir aux plus grands pays.



