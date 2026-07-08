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Économie : le FMI prévoit une croissance modeste en Italie, baisse pour la France et l'Allemagne

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 8 Juillet 2026 à 17:19 modifié le Mercredi 8 Juillet 2026 - 19:20

FMI revoit à la hausse l'inflation mondiale à 4,7 % en 2026 à cause des hausses d'énergie et de matières premières, risques liés aux tensions au Moyen-Orient


Économie : le FMI prévoit une croissance modeste en Italie, baisse pour la France et l'Allemagne
Le Fonds monétaire international (FMI) confirme pour l’Italie une croissance de +0,5 % aussi bien cette année qu’en 2027. Ces chiffres figurent dans le World Economic Outlook publié mercredi.

Ce sont des « niveaux modestes » mais attendus, a relevé la directrice adjointe du département de la recherche du Fonds, Petya Koeva Brooks. « Les investissements prévus dans le plan national de relance et de résilience (PNRR) continuent de soutenir l’activité économique. Dans le même temps, la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ainsi que le niveau élevé d’incertitude, pèse sur la consommation des ménages », a déclaré Brooks.

En ce qui concerne l’inflation, « la prévision a été révisée à la hausse, notamment en raison d’une dépendance accrue aux importations d’énergie, et nous nous attendons à ce qu’elle reste au‑dessus de l’objectif jusqu’en 2028 », a‑t‑elle ajouté.

Le World Economic Outlook confirme également les prévisions pour l’économie de la Espagne, avec une croissance du PIB de +2,1 % et +1,8 % en 2026 et 2027, alors que les estimations pour la France et l’Allemagne sont revues à la baisse pour 2026.

Économie : le FMI prévoit une croissance modeste en Italie, baisse pour la France et l'Allemagne
Ce que prévoit le FMI pour les principaux pays de l’UE et du monde

Dans son rapport, le Fonds identifie l’évolution de la situation au Moyen‑Orient comme le risque le plus immédiat.

« Une escalade des tensions géopolitiques pénaliserait la croissance et accentuerait les pressions inflationnistes. Cela étant, si la réouverture du détroit d’Ormuz se déroulait plus facilement que prévu et si les prix des matières premières s’avéraient inférieurs au scénario de référence, la croissance pourrait être plus forte et l’inflation plus faible », peut‑on lire dans l’outlook.

La France devrait enregistrer une croissance de 0,6 % cette année, soit 0,3 point de pourcentage de moins que dans les prévisions d’avril. Pour 2027, la croissance est en revanche estimée à +0,9 %.

Pour la Allemagne, le Fonds table sur une progression du PIB de 0,7 % cette année et de 1,0 % l’an prochain.

L’économie de la Chine devrait, elle, croître de 4,6 % en 2026 et de 4,1 % en 2027, confirmant un ralentissement par rapport aux 5 % de l’an dernier, seuil autrefois considéré comme critique pour la stabilité du système politico‑économique de Pékin.

L’économie du Brésil est annoncée en hausse de 2,4 % à la fin de 2026, avec un recul de deux points l’année suivante, en ligne avec la moyenne de l’Amérique latine, dont la croissance est elle aussi estimée à 2,4 % en rythme annuel par rapport à 2025.

Les prévisions pour l’Afrique restent globalement stables, en moyenne entre 4,3 % et 5,2 % pour cette année, mais avec de fortes disparités internes. On va ainsi de 4,3 % de croissance au Nigeria en 2027 à « seulement » 1,3 % en Afrique du Sud, pour s’en tenir aux plus grands pays.


Économie : le FMI prévoit une croissance modeste en Italie, baisse pour la France et l'Allemagne
Les mises en garde du FMI et les pistes de solution

Dans l’outlook, au‑delà des préoccupations liées aux coûts de l’énergie, se distinguent celles concernant les engrais et les denrées alimentaires. En 2026, les premiers pourraient voir leurs prix augmenter de 26 % au total et les secondes de 8 %, gonflés par la hausse des coûts de l’énergie et des transports.

L’inflation mondiale globale devrait atteindre ainsi 4,7 % en 2026 (révisée à la hausse de 0,3 point par rapport aux attentes, après 4,1 % en 2025), avant de revenir à 3,9 % en 2027, ce qui indique que « la tendance à la désinflation observée depuis le début de 2024 s’est arrêtée ».

Le FMI conclut par diverses recommandations, dont certaines adressées aux banques centrales. « Les priorités politiques consistent à rétablir la stabilité des prix, soutenue par une communication claire, l’indépendance de la banque centrale et une surveillance financière solide, tout en reconstituant les réserves budgétaires et en recourant avec modération aux instruments de politique fiscale.

Économie : le FMI prévoit une croissance modeste en Italie, baisse pour la France et l'Allemagne

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