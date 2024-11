Affaire Jérôme Bandiaky- Le frère de Doudou Ka finalement... déféré !

Dakarposte, qui a ébruité l'arrestation du frérot de Doudou Ka, a appris de bonnes sources que Sakory Ka a été finalement déféré au parquet de Dakar sous bonne escorte d'éléments de la Division des Investigations Criminelles.



Celui que l'on surnomme Papis risque gros et pour cause! Il est poursuivi pour détention illégale d'armes et vente illégale de munitions et d'armes.





En outre, il nous revient qu'il a été cité par Jérome Bandiaky au cours de son interrogatoire à la DIC. Tenu de répondre par rapport aux

explosifs et projectiles nécessaires au chargement des armes à feu, c'est à dire des munitions trouvés chez lui, Sniper (surnom de Bandiaky) laissera entendre que c'est Sakory qui lui a vendu la provision entre autres...



Face aux enquêteurs, le frérot de Doudou Ka balaiera tout d'un revers de main. "Il a dit que c'est en 2012, à l'époque membre de la garde rapprochée de son frère d'ex ministre, qu'il avait offert des munitions à Sniper" avons-nous appris.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, la Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à une nouvelle arrestation dans l’affaire Jérôme Bandiaky. Il s’agit du frère de l’ancien ministre du régime de Macky Sall, Doudou Ka.



Sakory alias Papis Ka a été cité par Jérôme Bandiaky, comme étant celui qui lui a vendu, entre autres, une arme retrouvée chez lui.



03 armes à feu, des gilets par balles et des munitions ont été trouvés chez lui à Ouest Foire. L’une des armes était détenue sans autorisation.



Les perspicaces limiers de la Division des Investigations Criminelles, sous la coupe du commissaire Baïty Sène, sont entrain de réunir toutes les pièces du puzzle de ce que d'aucuns appellent prosaïquement l'affaire Jérôme Bandiaky alias Sniper.



En termes clairs, la procédure, concernant ce nébuleux dossier, avance. En effet, il nous revient de bonnes sources que les enquêteurs de cette redoutée mais redoutable unité de la police sont sur le point de démanteler "la bande à Bandiaky", un groupe apparemment très organisé, aux ramifications nichées à des niveaux insoupçonnés.



Affaire à suivre...