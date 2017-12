Affaire Karim Wade à Paris : L'État va faire appel

Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a annoncé que l'État du Sénégal va faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Paris de rejeter la demande de l'État du Sénégal de saisir les immeubles de Karim Wade et Bibo Bourgi.



Le Garde des Sceaux mise sur les termes de la coopération judiciaire entre le Sénégal et la France pour obtenir gain de cause.

Sidiki Kaba a fait l'annonce ce jeudi lors de l'inauguration des locaux de la Cour d'appel de Ziguinchor.





Auteur: seneweb