Affaire Khadija Sow : gros rebondissement

Selon L’Observateur, qui donne l’information, cette décision fait suite aux conclusions jugées troublantes du rapport d’autopsie réalisé à l’hôpital Idrissa Pouye. Ces éléments ont convaincu le parquet de l’existence d’une intention de donner la mort, écartant ainsi la thèse de l'accident ou de la simple altercation, croit savoir la même source.



L’étau se resserre également autour de la mère et du beau-père du suspect. En plus de la non-assistance à personne en danger, ils font désormais l’objet de poursuites pour atteinte à l’administration de la justice, liste le quotidien du Groupe futurs médias. Ils sont soupçonnés d’avoir tenté d’entraver l’enquête, notamment par la diffusion de fausses informations visant à en discréditer le cours, en relayant la thèse initiale des « simples maux de tête ».



Placés en garde à vue, les trois mis en cause devraient être déférés au parquet ce lundi 30 mars.













































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