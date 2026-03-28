Affaire des gays - Partenaire de l'animateur de la TFM (Pape Cheikh), le célèbre déclamateur de Khassidas (Ass Dione) alias Ass Khassidas, tombe !

Une arrestation inattendue à l'actif des redoutés mais redoutables pandores de la brigade de recherches sise à Keur Massar.

En effet, l'interpellation du sieur Ass Dione surnommé Ass khassida a été et n'en demeure pas moins une surprise pour le public, impliquant cette figure connue à Touba, bref un peu partout sur les réseaux sociaux .



Dakarposte est en mesure de révéler qu'Ass Dione, célèbre déclamateur de Khassidas (poèmes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba) est entre les mains de la gendarmerie.



Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort q'il ou elle est l'un des innombrables partenaires de l'animateur ...Pape Cheikh Diallo tombé dans la nasse des pandores pour cette vile affaire de gays.



Ass Khassida est particulièrement connu pour diriger le Kourel Serigne Saliou Mbacké de la Daara Hizbut Tarqiyyah.



Il dirige le "kourel adolescent" et le Kourel Serigne Saliou, se spécialisant dans la déclamation rythmée et mélodieuse des écrits de Serigne Touba.



Ses prestations lors du Magal sont très suivies, notamment les déclamations collectives.

Durant le mois de Ramadan, il anime régulièrement des séances de "Taxmiss" et de déclamations nocturnes durant le mois de Ramadan (éditions 2024, 2025 et 2026).



Il est apprécié pour la maîtrise de sa voix et le respect de la métrique traditionnelle des Khassidas, souvent partagé sur des plateformes comme YouTube et TikTok.

