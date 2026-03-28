Un attentat déjoué à Paris devant les locaux de la Bank of America, le parquet antiterroriste saisi

Les faits se sont déroulés vers 3h30, rue de la Boétie, dans le centre-ouest de Paris, devant les locaux de la Bank of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l'établissement. L'engin était composé d'un bidon de cinq litres de liquide, probablement de l'hydrocarbure, et d'un système de mise à feu, selon une des sources.



La charge était composée d'un pétard d'environ 650 grammes de poudre explosive, selon les premiers éléments. L'ensemble de l'engin a été pris en charge par le laboratoire d'analyse de la préfecture de police de Paris. L'homme interpellé a été placé en garde à vue.



L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué à l'AFP s'être immédiatement saisi des faits et précisé qu'une enquête était ouverte notamment pour « tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste ».



Dans un message posté sur X, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a fait valoir que « la vigilance demeure plus que jamais à haut niveau », en félicitant les policiers pour leur intervention et leur « mobilisation » dans le « contexte international actuel ».







Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le ministre de l'Intérieur a multiplié les télégrammes d'appel à la vigilance extrême des forces de l'ordre particulièrement pour protéger les opposants iraniens, leurs locaux associatifs, les lieux de culte juifs ainsi que les intérêts américains, tous identifiés comme cibles potentielles d'actes terroristes.



















































Rfi