Affaire Pape Cheikh Diallo : 80e arrestation pour la BR de Keur Massar

En exécutant une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a franchi la barre des 80 arrestations, selon des informations exclusives de Seneweb.



Ce samedi 25 avril 2026, des gendarmes en civil, à bord d'un véhicule banalisé, ont interpellé trois nouveaux suspects. Fortement impliqués dans ce réseau de présumés homosexuels, d'après les preuves collectées par les enquêteurs, ces derniers ont été placés en garde à vue après avis du juge d'instruction chargé du dossier.



Le procureur Saliou DICKO a été informé de l'évolution de la procédure. Les trois derniers interpellés ne sont pas des célébrités.