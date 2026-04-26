Trump évacué du gala de la presse après des tirs : ce que l'on sait

Le président américain, Donald Trump, et les autres participants au gala annuel des correspondants de la Maison Blanche à Washington ont été évacués samedi 25 avril dans la soirée après des coups de feu.



France 24 fait le point sur ce que l'on sait de la fusillade.



· Que s'est-il passé dans la salle de bal ?



Des coups de feu ont été entendus après le discours de bienvenue lors du dîner de gala qui se tenait à l'hôtel Hilton de Washington, selon des journalistes de l'AFP et d'autres témoins.



Des équipes de sécurité, armes au poing, ont pris position sur la scène où Donald Trump était assis aux côtés de son épouse Melania, du vice-président, J. D. Vance, et d'autres responsables, qui ont été rapidement évacués.



Des centaines d'invités en tenue de soirée présents dans la salle de bal se sont abrités sous les tables, puis se sont dirigés vers le hall avant de sortir de l'hôtel, l'évènement étant reporté.



Les autorités ont indiqué qu'aucune personnalité ni aucun invité du gala n'avait été blessé.



· Comment la fusillade s'est-elle déroulée ?



Selon les autorités, un "tireur isolé" a forcé un point de contrôle de sécurité dans le hall de l'hôtel, juste à l'extérieur de la salle de bal où se déroulait le dîner, vers 20 h 36 (0 h 36 GMT).



Donald Trump a diffusé sur sa plateforme Truth Social des images semblant montrer le suspect se ruant sur le point de contrôle avant d'être submergé par les policiers. "Il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux", a déclaré à des journalistes le chef par intérim du Metropolitan Police Department, Jeffery Carroll.



Les forces de l'ordre ont échangé des tirs avec le suspect et "intercepté cet individu". Un officier en uniforme des services secrets a été "touché au gilet" pare-balles et transporté à l'hôpital, mais se portait bien, a précisé Jeffery Carroll.



Le suspect n'a pas été atteint par les balles mais a été conduit à l'hôpital pour y être examiné. Détenu, il doit être présenté à un juge lundi devant un tribunal fédéral.



Un fusil et des douilles ont été retrouvés sur les lieux, a indiqué le directeur du FBI, Kash Patel, ajoutant que le bureau fédéral d'enquête procédait à des auditions de témoins dans le cadre de ses investigations.



· Qui est le suspect ?



Donald Trump a partagé des photos du tireur présumé, torse nu et menotté, visage tourné vers le sol, dans ce qui semble être le hall du Hilton. Les autorités n'ont pas encore confirmé publiquement son identité, mais selon des médias américains, il s'agit d'un homme de 31 ans nommé Cole Tomas Allen, originaire de Torrance, en Californie.



Un photographe de l'AFP a vu des agents du FBI à l'extérieur d'une résidence de cette ville, tard samedi soir. Le profil LinkedIn de "Cole Allen", dont la photo semble correspondre à celle des images diffusées par Donald Trump, le présente comme ingénieur mécanique, informaticien, développeur de jeux vidéo et enseignant.



Sur la base d'informations préliminaires, "nous pensons qu'il était l'un des clients de l'hôtel", a déclaré Jeffery Carroll à des journalistes. L'homme interpellé est considéré comme le seul suspect dans cette affaire, ont indiqué des responsables.