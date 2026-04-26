Mali: le ministre de la Défense Sadio Camara tué dans les attaques jihadistes

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 26 Avril 2026 à 10:08 modifié le Dimanche 26 Avril 2026 - 14:09

Les combats ont repris dimanche 26 avril à Kidal, dans le nord du Mali, opposant la rébellion touareg appuyée par des groupes jihadistes à l'armée malienne, soutenue par des mercenaires russes d'Africa Corps. Quelques heures plus tard, de nombreux habitants ont confirmé la reprise des combats à Kati, fief de la junte qui dirige le pays. Depuis la veille, le groupe séparatiste FLA et des jihadistes mènent des attaques dans de plusieurs villes, revendiquant le contrôle de Kidal, notamment. La famille du ministre de la Défense, Sadio Camara, annonce sa mort dans l'attaque de samedi contre sa résidence près de Bamako.



Les groupes jihadistes ont mené samedi une attaque au camion-kamikaze contre le domicile du ministre de la Défense Sadio Camara, à Kati. Dépêché aux urgences, ce responsable n'avait plus donné de nouvelles depuis, suscitant de nombreuses rumeurs.



Ce dimanche, RFI est en mesure d'affirmer que ce dernier a été tué, ainsi que deux proches et dix-sept autres personnes, confirmant les premières informations de Jeune Afrique et du Figaro.



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