Mali: le ministre de la Défense Sadio Camara tué dans les attaques jihadistes

Les groupes jihadistes ont mené samedi une attaque au camion-kamikaze contre le domicile du ministre de la Défense Sadio Camara, à Kati. Dépêché aux urgences, ce responsable n'avait plus donné de nouvelles depuis, suscitant de nombreuses rumeurs.
Ce dimanche, RFI est en mesure d'affirmer que ce dernier a été tué, ainsi que deux proches et dix-sept autres personnes, confirmant les premières informations de Jeune Afrique et du Figaro.
Ce dimanche, RFI est en mesure d'affirmer que ce dernier a été tué, ainsi que deux proches et dix-sept autres personnes, confirmant les premières informations de Jeune Afrique et du Figaro.